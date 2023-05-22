أخبار فاتتك|مصر وعمان توقعان اتفاقية لمنع الازدواج الضريبى.. وإغلاق ميناء نويبع لسوء الطقس

تم خلال الساعات القليلة الماضية تداول عدد من الأخبار المتنوعة، والتي شملت أحداثًا سياسية واجتماعية ورياضية، ويرصد "الدستور" لكم أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

- مصر وعمان توقعان اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي

توقع مصر وسلطنة عمان، اليوم الإثنين، اتفاقية بشأن منع الازدواج والتهرب الضريبي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية.. لاستكمال القراءة.. (اضغط هنا).

- "الخارجية الفلسطينية" تُدين اقتحام "بلاطة" وتُطالب بمحاكمة مرتكبى الجرائم

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية انتهاكات قوات الاحتلال وجرائمها، والتي كان آخرها اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، وعدد آخر من الجرحى، بينهم حالة خطيرة.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- سعر صرف الدولار اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية

ترتفع معدلات البحث عن سعر الدولار، اليوم الإثنين، في البنوك المصرية والأجنبية لمعرفة هل ما زال يستقر عند قيمته أمام الجنيه المصري بعد تخطيه حاجز الـ30 جنيهًا وتسعين قرشًا أم ارتفع من جديد؟.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22- 5 -2023 وتردد القنوات الناقلة

يبحث عشاق كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22- 5- 2023 والقنوات الناقلة لها لمشاهدة الفرق المحببة إليهم ويشجعونها بشكل دائم في منافساتها.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- موانئ البحر الأحمر: إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء لسوء الأحوال الجوية، وذكر بيان صادر عن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أن الهيئة قررت غلق ميناء نويبع في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا؛ نظرًا لسوء الأحوال الجومائية.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- بدء الامتحان فى مادة الهندسة للشهادة الإعدادية بالقاهرة

بدأ الامتحان في مادة الهندسة للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، اليوم الإثنين، ومن المُقرر أن يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة الامتحان في مادة التربية الفنية في اللجنة الثانية، اليوم.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)