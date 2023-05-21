الصدفية والطقس الحار.. نصائح للحفاظ على صحة بشرتك خلال فصل الصيف

يعتبر فصل الصيف تحديًا كبيرًا لمرضى الصدفية، فالحرارة والعرق والشمس قد تؤثر سلبًا على حالة البشرة وتزيد من تفاقم مرض الصدفية، لذلك يحتاج المصابون إلى اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية للسيطرة على المرض المناعي.

أوضح الأطباء بموقع "ndtv"، أن الصدفية هو مرض جلدي مزمن يتسبب في ظهور بقع حمراء ومتقشرة على الجلد، ويمكن أن يؤثر على أي جزء من الجسم، ولكن غالباً ما يصيب فروة الرأس والكوع والركبة.

الصدفية تنجم عن خلل في جهاز المناعة يجعله يهاجم خلايا الجلد بشكل زائد، مما يؤدي إلى تكاثرها بسرعة أكبر من المعتاد، فلا يوجد علاج نهائي للصدفية، لكن هناك علاجات مختلفة تساعد على التخفيف من الأعراض والحد من التهابات الجلد.

ووفقًا لما ذكره خبراء الأمراض الجلدية، أن الطقس الحار قد يؤثر على حالة البشرة بشكل إيجابي أو سلبي، حسب نوع البشرة وحساسيتها، فبالنسبة لمرضى الصدفية، فإن التعرض المعتدل لأشعة الشمس قد يكون مفيداً، لأنه يساعد على تقليل التهابات الجلد وتحسين مظهره.

كما أن التعرض المفرط لأشعة الشمس قد يؤدي إلى حروق وجفاف وتهيج في الجلد، مما يزيد من خطر حدوث تفاقمات في الصدفية، لذلك يجب على مرضى الصدفية اتخاذ بعض التدابير لحماية بشرتهم من آثار الطقس الحار خلال فصل الصيف.

نصائح للسيطرة على الصدفية خلال فصل الصيف:

ينصح مرضى الصدفية باستخدام كريم واقٍ من الشمس بعامل حماية 30 على الأقل، وإعادة تطبيقه كل ساعتين أو بعد التعرق، كما يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس في أوقات ذروتها بين الساعة 10 صباحاً و4 مساءً، حيث يمكن أيضاً ارتداء قبعة ونظارة شمسية وملابس فضفاضة تغطي أكبر قدر ممكن من الجلد.

يساعد شرب الماء على ترطيب الجسم والبشرة من الداخل، والحفاظ على درجة حرارة الجسم ضمن المستوى المطلوب، لذا ينصح بشرب 8-10 أكواب من الماء يومياً، أو أكثر حسب حالة كل شخص.

كما يجب تجنب شرب المشروبات التي تزيد من التبول أو تؤدي إلى جفاف الجسم، مثل المشروبات الغازية والكافيين والكحول، التي تزيد من تفاقم المرض الجلدي.