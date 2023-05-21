الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"الطقس الحار".. كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على صحة الإنسان؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعتبر الطقس الحار من المشاكل البيئية التي تؤثر على حياة الإنسان والحيوان والنبات، فالحرارة المرتفعة تسبب العديد من الأضرار الصحية والاقتصادية والاجتماعية، كما تزيد من خطر حدوث الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والحرائق.

تزداد مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة في فصل الصيف، خاصة للأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق، فقد ارتفعت درجة حرارة الجو، الأمر الذي تسبب في الكثير من المشاكل الصحية لبعض الأشخاص.

في السطور التالية، يقدم الأطباء بموقع "emilyprogram" مجموعة من النصائح والإرشادات للتغلب على حرارة الصيف والحفاظ على رطوبة الجسم خلال الطقس الحار.

أوضح الأطباء أن هناك بعض الأعراض التي تدل على ارتفاع درجة حرارة الجسم خلال فصل الصيف، والتي تتمثل في القشعريرة والتعرق، الصداع والتعب والارتباك، فقدان الشهية والجفاف، الهلوسة وفقدان الوعي.

نصائح للتغلب على حرارة الصيف والحفاظ على انتعاشك:

هناك العديد من النصائح والحيل التي يمكنك اتباعها للتغلب على حرارة الصيف والحفاظ على انتعاشك مثل، شرب كميات كافية من الماء لتعويض ما يفقده الجسم من سوائل بسبب التعرق ولتبريد الجسم.

تجنب المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين مثل القهوة والشاي، لأنها تعمل كمدر للبول وتزيد من جفاف الجسم، بالإضافة إلى تجنب الأغذية الغنية بالبروتين لأنها تزيد من حرارة الجسم بسبب استقلابها، ويفضل تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء.

استخدام الواقي الشمسي لحماية الجلد من أشعة الشمس فوق البنفسجية التي قد تسبب حروقاً أو شيخوخة مبكرة أو سرطان الجلد، ويجب أن يكون عامل حماية الواقي فعال وجيد.

إغلاق الستائر والنوافذ خلال ساعات ذروة سطوع الشمس لإبعاد إضاءة الشمس المباشرة والحفاظ على برودة المنزل، وفتحها في الليل عندما تنخفض درجة حرارة الهواء.

تغيير المصابيح التقليدية بالمصابيح الموفرة للطاقة أو المصابيح LED، لأن المصابيح التقليدية تطلق حرارة عالية وتستهلك طاقة أكثر، بالإضافة إلى وضع ثلج أمام مروحتك لإنشاء تيار هوائي بارد، أو توجه المروحة إلى نافذة مفتوحة لطرد الهواء الساخن خارج المنزل.

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