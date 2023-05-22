استشارى طب وقائى يكشف أمراض الصيف الشائعة وطرق الوقاية منها

أوضح الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، بعض الأمراض التي يتعرض لها الكثيرون في الصيف، قائلاً:"إن الصداع مشكلة كبيرة عند الكثير من الناس، خاصة الذين يمتلكون حساسية، وأولئك الذين يعانون من الجيوب الأنفية، حيث إن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى مشاكل والتهابات بالجيوب الأنفية".

أضاف حتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية dmc، أن كل ذلك يؤدي إلى التهاب في الأغشية المخاطية، وبالتالي زيادة الإفرازات وهو ما يسبب صداعا شديدا جدًا، خاصة أثناء فترة الصباح.

وأوضح أن هذه الفترة يجب أن يتم تناول أدوية الحساسية وبخاخات الأنف التي من الممكن أن تقلل بعض الشيء من الإفرازات، كما أن ارتفاع درجات الحرارة في بعض الأحيان قد يتسبب فيما يسمى بضربة الشمس، أو الإجهاد الحراري، وأثناء التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة بين العاملين في مجال المرور والعاملين في إنشاء الكباري والطرق، فأكثر الأعراض التي تظهر عليهم هو الصداع الشديد جدًا، ولذلك يجب عليهم تناول الكثير من السوائل ويغسل جسمه بالمياه بشكل مستمر.