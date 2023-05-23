الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23-5-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

يزداد البحث عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23-5-2023 والقنوات الناقلة لها للاستمتاع ببطولات الساحرة المستديرة عاشقة الجماهير.
 

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23-5-2023 والقنوات الناقلة
 

نعرض في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23-5-2023 والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بمشاهدتها.
 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

أسوان * البنك الأهلي 
الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 
على  on time sports hd.

فاركو * سموحة 
الساعة  8:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 
على  on time sports hd.

الأهلي * إنبي 
الساعة 10:30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 
على  on time sports hd.

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

العدالة * الهلال 
7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 
على  ssc sports hd.

النصر * الشباب 
9:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 
على  ssc sports hd.

الاتحاد * الباطن 
الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 
على  ssc sports hd.

 

مواعيد مباريات كأس الملك سلمان للأندية والقنوات الناقلة

المحرق البحريني * الاتحاد المنستيري التونسي 
الساعة 01:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 
على abu dhabi sports.
 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو * جيرونا
الساعة  8:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 
على bein sports hd.

ريال سوسيداد * ألميريا 
الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 
على  bein sports hd. 

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد
يأتي موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد ، الساعة  11:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 
على  bein sports hd.

 

 

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