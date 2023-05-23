مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23-5-2023 والقنوات الناقلة
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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23-5-2023 والقنوات الناقلة
نعرض في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23-5-2023 والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بمشاهدتها.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
أسوان * البنك الأهلي
الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
على on time sports hd.
فاركو * سموحة
الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
على on time sports hd.
الأهلي * إنبي
الساعة 10:30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
على on time sports hd.
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
العدالة * الهلال
7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
على ssc sports hd.
النصر * الشباب
9:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
على ssc sports hd.
الاتحاد * الباطن
الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
على ssc sports hd.
مواعيد مباريات كأس الملك سلمان للأندية والقنوات الناقلة
المحرق البحريني * الاتحاد المنستيري التونسي
الساعة 01:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
على abu dhabi sports.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
سيلتا فيجو * جيرونا
الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
على bein sports hd.
ريال سوسيداد * ألميريا
الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
على bein sports hd.
موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد
يأتي موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد ، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
على bein sports hd.