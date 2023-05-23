يزداد البحث عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23-5-2023 والقنوات الناقلة لها للاستمتاع ببطولات الساحرة المستديرة عاشقة الجماهير.



مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23-5-2023 والقنوات الناقلة



نعرض في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23-5-2023 والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بمشاهدتها.



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

أسوان * البنك الأهلي

الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

على on time sports hd.

فاركو * سموحة

الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

على on time sports hd.

الأهلي * إنبي

الساعة 10:30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

على on time sports hd.





مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

العدالة * الهلال

7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

على ssc sports hd.

النصر * الشباب

9:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

على ssc sports hd.

الاتحاد * الباطن

الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

على ssc sports hd.





مواعيد مباريات كأس الملك سلمان للأندية والقنوات الناقلة

المحرق البحريني * الاتحاد المنستيري التونسي

الساعة 01:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

على abu dhabi sports.



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو * جيرونا

الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

على bein sports hd.

ريال سوسيداد * ألميريا

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

على bein sports hd.

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد

يأتي موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد ، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

على bein sports hd.