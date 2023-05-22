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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الزمالك.. الجزيرى وزيزو يقودان الهجوم أمام الداخلية فى الدورى

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الداخلية، المقرر لها مساء اليوم باستاد السويس الجديد في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر- حسام عبدالمجيد- حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف روقا- نبيل عماد دونجا- أحمد سيد "زيزو"-  محمود عبدالرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: إبراهيما نداي- سيف الدين الجزيري- مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد ومحيي جمعة ومحمد طارق ومصطفى الزناري ومحمد حسام بيسو" وعمرو السيسي وعبدالله محمد وسيد عبدالله "نيمار" وسامسون أكينولا.
يحتل الفارس الأبيض المركز الرابع برصيد 46 نقطة بفارق ست نقاط عن بيراميز الذي يحتل المركز الثاني ويعاني الزمالك من تذبذب نتائجه، نتيجة حاجة اللاعبين إلى وقت للتأقلم مع طريقة 3-2-4-1 التي يعتمد عليها الكولومبي خوان أوسوريو، المدير الفني، التي تمنح الفريق فاعلية هجومية، لكنها في المقابل تجعل دفاعه مفتوحا في ظل الأخطاء الفردية والجماعية للاعبي الخط الخلفي.

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