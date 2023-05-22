البنك الأهلى يجهز القوة الضاربة لمواجهة أسوان فى الدورى

اختار بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق اليوم، استعدادًا لمواجهة أسوان ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدًا ويستضيفها ستاد السلام في السابعة مساء.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمي

محمد أبوجبل ـ أحمد صبحي

خط الدفاع: أحمد ياسين، سعيدو سيمبوري، محمود الجزار، أمير مدحت، عاصم صلاح، واسحاقو يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحي، محمود سيد، إسلام جابر، محمد هلال، حمدي علاء، أحمد ياسر، أحمد سعيد، موسي دياوارا، ومحمود قاعود.



خط الهجوم: كريم بامبو، أسامة فيصل، باسم مرسي.

وتشهد القائمة غياب كلا من محمود الزنفلي وأسامة ابراهيم ومحمد بسيوني للإصابة

ويبحث الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة بابا فاسيليو عن الانتصارات الغائبة من أجل الهروب من شبح الهبوط الذي يلازم الفريق بقوة هذا الموسم.

ويعقد اللواء أشرف نصار، رئيس النادي، اجتماعات مكثفة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم قبل موقعة أسوان الصعبة غداً.