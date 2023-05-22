الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البنك الأهلى يجهز القوة الضاربة لمواجهة أسوان فى الدورى

البنك الأهلي
البنك الأهلي

اختار بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق اليوم، استعدادًا لمواجهة أسوان ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدًا ويستضيفها ستاد السلام في السابعة مساء.

وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمي
محمد أبوجبل ـ أحمد صبحي

خط الدفاع: أحمد ياسين، سعيدو سيمبوري، محمود الجزار، أمير مدحت، عاصم صلاح، واسحاقو يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحي، محمود سيد، إسلام  جابر، محمد هلال، حمدي علاء، أحمد ياسر، أحمد سعيد، موسي دياوارا، ومحمود قاعود.

خط الهجوم: كريم  بامبو، أسامة فيصل، باسم مرسي.

وتشهد القائمة غياب كلا من محمود الزنفلي وأسامة ابراهيم ومحمد بسيوني للإصابة

ويبحث الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة بابا فاسيليو عن الانتصارات الغائبة من أجل الهروب من شبح الهبوط الذي يلازم الفريق بقوة هذا الموسم.

ويعقد اللواء أشرف نصار، رئيس النادي، اجتماعات مكثفة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم قبل موقعة أسوان الصعبة غداً.

محمود قاعود محمود الجزار محمد ابو جبل بنادي البنك الأهلي لمواجهة أسوان

الأكثر قراءة

76 غرزة في الوجه.. كواليس خناقة طلاب ثانوي أمام مدرسة بشبرا الخيمة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

توقيع اتفاق منع الازدواج الضريبي ومذكرة تفاهم للتعاون بين مصر وسلطنة عمان

"التعليم" تهنئ الطلاب المصريين الفائزين فى معرض "أيسف" للعلوم والهندسة بأمريكا

مصر وعمان.. شراكة طموحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس