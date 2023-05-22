الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية: إرجاء رحلة إجلاء المصريين المقيمين بالسودان من مطار دنقلة

سامح شكري
سامح شكري

أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي لها، الإثنين، إرجاء رحلة الإجلاء من مطار دنقلة السوداني، والتي كان  مقررا لها غدا الثلاثاء للمصريين الراغبين في العودة إلى مصر، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد فور تحديده.

جاء ذلك إلحاقاً بالبيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن تنظيم إجراءات إجلاء المواطنين المصريين بالسودان.

وأوضحت الوزارة أن عمليات الإجلاء مستمرة من النقطتين التاليتين معبر قسطل (إجلاء بري)، معبر أرقين (إجلاء بري).

كما تواصل غرفة الأزمات بوزارة الخارجية تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

٠١٢٨١٩٤٣٥٩٩

٠١٢٨٣١٧٦٨٩٤

٠١٢٨٣١٧٦٨٦٦

٠١٢٨٣١٧٦٩٠٠

٠١٢٨٣١٧٦٩١٣

 

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