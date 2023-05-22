استشارى نفسى: المرأة السودانية تعرضت لانتهاكات من ميليشيا "الدعم السريع"

قالت ابتسام محمود، استشاري علم النفس، إن المرأة السودانية تعاني من نقص حاد في الخدمات قبل اندلاع الحرب الحالية بالسودان وعندما جاءت الحرب تدهور الوضع بصورة مضاعفة.

انتهاكات السودان

أضافت ابتسام، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الخدمات الصحية بالسودان متدهورة بصورة كبيرة، حيث يوجد أكثر من 24 ألف سيدة سودانية على وشك الولادة دون خدمة صحية لائقة.

وتابعت أن الأوضاع السودانية الحالية شديدة الصعوبة، حيث يحاول الجيش السيطرة على الوضع السوداني ووقف الانتهاكات التي تقوم بها قوات الدعم السريع بين المواطنين الأبرياء.

الحرب السودانية

وأشارت إلى أن المرأة السودانية تعرضت لانتهاكات واضحة من قبل ميليشيا الدعم السريع مثل الاغتصاب، التعدي بالضرب، الاعتداء على المنازل، خطف النساء والأطفال، السيطرة على المستشفيات وبالتالي هناك إهمال كبير في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الذين يعانون من أزمات صحية.