الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

76 غرزة في الوجه.. كواليس خناقة طلاب ثانوي أمام مدرسة بشبرا الخيمة

إبراهيم ضحية الطالب
إبراهيم ضحية الطالب البلطجي في شبرا الخيمة

“الحقيني يا أمي وشي باظ”.. بتلك الكلمات تلقت والدة إبراهيم رجب، استغاثة نجلها الطالب بمدرسة الشهيد محمد محمد عبدالعال الثانوية بشبرا الخيمة،  الذي تعرض لإصابة في الوجه استوجبت التدخل الجراحي.

البداية كانت مع انتهاء الطالب من أداء ثاني امتحانات الفصل الدراسي الثاني داخل مدرسته بمنطقة مسطرد بشبرا الخمية، حيث فوجئ بنشوب مشاجرة بين اتنين من الطلبة أحدهم يمسك بـ"كتر" في يده ويحاول التعدي به على زميله، إلا أن إبراهيم رفض الاكتفاء بالوقوف متفرجًا وتدخل للفصل بين زميليه.

لحظات مرت من التناوش بين الطلاب الثلاثة،  قبل أن يعتدي الطالب بـ"الكتر" على إبراهيم ويصيبه بإصابات بالغة في الوجه واحتاج على أثرها لـ76 غرزة. 

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تم نقل إبراهيم على الفور إلى معهد ناصر وتم الكشف عليه وإسعافه وتقديم الرعاية الطبية له وكتابة تقرير طبي أفاد بقطع بالوجه حتى الأذن، وتم عمل الإجراءات القانونية في نقطة معهد ناصر.

وعقب ذلك توجهت والدته إلى قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة وقاموا بتحرير محضر بالواقعة، وجاري العمل على ضبط المتهم.

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