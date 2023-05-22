الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اتنشال جثة شاب تعرض للغرق في حادث انقلاب سيارة بترعة المريوطية

جثة شاب
جثة شاب

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة شاب تعرض للغرق نتيجة انقلاب سيارة ملاكي بترعة المريوطية وتم انتشالها، والتوصل لهويته، وتبين أنه يقيم بقرية تابعة لمركز البدرشين. 

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، كما تم استخراج السيارة من الترعة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط سيارة بترعة المريوطية فى البدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين، ومصرع آخر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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