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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى عن زيارة سلطان عمان لمصر: انطلاقة قوية لمواصلة علاقات التعاون

النائب عيد حماد
النائب عيد حماد

أشاد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بزيارة سلطان عمان هيثم بن طارق لمصر، قائلًا: الزيارة ستفتح فصلًا جديدًا من العلاقات بين البلدين، كما أن الزيارة تمثل انطلاقة قوية لمواصلة علاقات التعاون وتعزيزها.

وأضاف النائب عيد حماد، في بيان له، أن البلدين الشقيقين يستهدفان الدفع بالمجال الاقتصادي والاستثماري إلى آفاق أوسع، ويعملان على زيادة التبادل التجاري بينهما لصالح الشعبين، فضلًا عن تبادل الخبرات في مختلف المجالات.

وتابع عضو مجلس النواب: زيارة سلطان عمان لمصر في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من ظروف سياسية واقتصادية صعبة تعكس رغبة البلدين في تعميق أواصر الود بينهما، فمصر وسلطنة عمان لديهما علاقات تاريخية ممتدة على العصور، لافتًا إلى أن تلك العلاقات تتميز بالود والتعاون المتبادل بين البلدين.

وأشار النائب عيد حماد، إلى أن السياسة الخارجية المصرية تسعى لتعزيز علاقاتها الأخوية  مع كل دول العالم ولاسيما الدول العربية، من أجل تقوية العلاقات لمد جسور التعاون وكذلك لبناء وحدة للتعاون والتكامل المشترك لتحقيق أهداف تنموية وخدمة مصالح الشعوب.

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