تشكيل الزمالك المتوقع أمام الداخلية فى الدورى والقنوات الناقلة، هو ما يهم جماهير الزمالك التى تمنى النفس بفوز فريقها للاستمرار فى الزحف نحو احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى المصرى، حت يتثنى للفريق الأبيض المشاركة فى إحدى بطولات «الكاف» خلال الموسم القادم.

وحقق الزمالك الفوز على أسوان فى مباراة الجولة الماضية بهدف نظيف أحرزه الستغالى إبراهيما نداى.

موعد مباراة الزمالك والداخلية فى الدورى والقنوات الناقلة

يلتقى الزمالك مع الداخلية فى مباراة الجولة التاسعة والعشرين بمسابقة الدورى المصرى، فى تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد السويس الجديد، وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة، عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دى 1 ، ويصاحب المباراة ستديو تحليلى يضم كوكبة من ألمع نجوم النحليل فى الدورى المصرى.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الداخلية فى الدورى المصرى

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف روقا - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

غيابات الزمالك أمام الداخلية فى الدورى

يغيب محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، محمود شبانة، محمد عبد الشافي، سيف فاروق جعفر، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة - عمر جابر بسبب الإصابات والتأهيل، بينما يغيب يوسف أسامة نبيه لاستبعاده لنهاية الموسم بعدما قام بالتوقيع لبيراميدز، لانتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، وأحمد بلحاج للإيقاف لتراكم الإنذارات.

موقف الزمالك في الدوري قل مواجهة الداخلية

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري المصري، برصيد 46 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد فيوتشر، بينما يحتل الداخلية المركز 16 برصيد 27 نقطة.

قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية فى الدورى

حشد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للزمالك 21 لاعبًا لمواجهة أسوان بالدورى، وضمت قائمة الزمالك 21 لاعبًا وهم،

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محي جمعة - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبد الله "نيمار" - عمرو السيسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - سامسون أكينولا.