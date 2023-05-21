"همزة الوصل".. أسرار الجلسات الخاصة بين ميدو وأوسوريو فى تدريبات الزمالك

يحرص أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بالقلعة البيضاء، على حضور تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يوميًا لحل مشاكل الكولومبي خوان كارلوس أسوريو واللاعبين، وخصوصًا في الوقت الذي يغيب فيه أمير مرتضي المشرف على الكرة.

وعلم "الدستور" أن ميدو يحرص على حضور التدريبات الجماعية للزمالك بشكل منتظم يوميًا، ويعقد اجتماعات مع اللاعبين وأسوريو والجهاز المعاون لتذليل أي مشكلة باعتباره ضمن اللجنة الفنية بالقلعة البيضاء وهمزة الوصل بين الجهاز وأمير مرتضي، ومجلس إدارة القلعة البيضاء.

كما يعقد ميدو جلسات تحفيزية للاعبين، ودعمهم نفسيًا ومعنويًا في ظل الأزمات التي يعاني منها النادي سواء على المستوى المادي وتأخير المستحقات، أو على المستوى الإداري في ظل أزمة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك.

كما علم "الدستور" أن ميدو يعقد جلسات يوميًا مع أوسوريو من أجل الحديث في العديد من الملفات الخاصة بالفريق، سواء ملف الصفقات الجديدة، والراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتجديد عقود بعض اللاعبين الذين أوشكت عقودهم على الانتهاء، وملف اللاعبين الأجانب.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض المران الختامي مساء اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة الداخلية المباراة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يسافر الفريق عقب المران إلى مدينة السويس، للانتظام في معسكر مغلق هناك استعدادًا لمواجهة الداخلية المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية المقرر له غدًا الإثنين في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي الزمالك قبل مواجهة الداخلية في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 46 نقطة وذلك من خوض 27 مباراة، حيث فاز الفريق في 13 مباراة، وتعادل في 7 مباريات وخسر في 7 مباريات.