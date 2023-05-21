الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريمونتادا مثيرة.. مولودية بوسالم يُسقط الزمالك ويتوج ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة

فريق الزمالك للكرة
فريق الزمالك للكرة الطائرة

توج فريق مولودية بوسالم التونسي ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية للكرة الطائرة المقامة في تونس، بعدما حوّل تأخره أمام الزمالك إلى فوز مثير بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية.

وتبخر حلم الفارس الأبيض في الصعود إلى كأس العالم للأندية.

كان الزمالك قد تقدم بشوطين بنتيجة 25-21 و25-22 وسط تألق من الثنائي رضا هيكل ومحمد مصطفى لعبة، قبل أن يتراجع أداء الزمالك بعد ذلك.

وسقط الزمالك في الشوط الثالث بنتيجة 26-24 وفي الشوط الرابع بنتيجة 25-23.

وفي الشوط الخامس، أهدر الزمالك العديد من الإرسالات ليُهدي الفريق التونسي الفوز في هذا الشوط بنتيجة 15-12 ويتوج مولودية بوسالم باللقب الأفريقي على ملعبه لأول مرة في تاريخه.

الزمالك مولودية بوسالم التونسي الكرة الطائرة مباراة الزمالك ومولودية بوسالم

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