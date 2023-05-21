محمود البنا حكمًا لمباراة الزمالك والداخلية في الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكم مباراة الزمالك والداخلية المقرر إقامتها مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري.

وتقام مباراة الزمالك والداخلية في تمام التاسعة والنصف مساء الإثنين على ملعب السويس، ضمن الجولة 29 من بطولة الدوري.

ويدير المباراة، الحكم الدولي محمود البنا ويعاونه كلاً من سامي هلهل وسيد نافع، بينما سيكون أسامة إسماعيل حكمًا رابعًا.

وسيكون عبد العزيز السيد حكمًا لتقنية الفيديو ويعاونه أسامة السيد.

ويدخل الزمالك، هذه المباراة وهو في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 46 نقطة في 27 مباراة، أما الداخلية فيتواجد بالمركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.