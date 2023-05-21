الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمود البنا حكمًا لمباراة الزمالك والداخلية في الدوري

محمود البنا
محمود البنا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكم مباراة الزمالك والداخلية المقرر إقامتها مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري.

وتقام مباراة الزمالك والداخلية في تمام التاسعة والنصف مساء الإثنين على ملعب السويس، ضمن الجولة 29 من بطولة الدوري.

ويدير المباراة، الحكم الدولي محمود البنا ويعاونه كلاً من سامي هلهل وسيد نافع، بينما سيكون أسامة إسماعيل حكمًا رابعًا.

وسيكون عبد العزيز السيد حكمًا لتقنية الفيديو ويعاونه أسامة السيد.

ويدخل الزمالك، هذه المباراة وهو في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 46 نقطة في 27 مباراة، أما الداخلية فيتواجد بالمركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.

الزمالك الداخلية الدورى المصرى الحكم محمود البنا حكم مباراة الزمالك والداخلية

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