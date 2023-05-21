أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة الداخلية المقرر لها غدا الإثنين باستاد السويس الجديد، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة استمرار غياب الخماسي أحمد فتوح وعمر جابر وعبد الله جمعة وناصر منسي ومحمد عبد الشافي، إضافة إلى أحمد بلحاج.

وانضم اللاعب الشاب محيي جمعة إلى قائمة الفريق الأبيض.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 46 نقطة ويأتي الداخلية في المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محي جمعة - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبد الله "نيمار" - عمرو السيسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - سامسون أكينولا.