الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز 2023 بعد انتهاء مباريات الأحد

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي الممتاز

تربع فريق مانشستر سيتي على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوزه على تشيلسي وتتويجه بلقب البريميرليج موسم 2022-2023.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 

وكان مانشستر سيتي قد حقق الفوز على تشيلسي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 37 من المسابقة، ليرفع رصيده عند 88 نقطة بفارق 7 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

 

وحصد السيتي لقب الدوري الإنجليزي رسميًا عقب خسارة أرسنال أمام نوتنجهام فورست بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري.

 

وشهدت مباريات الأحد أيضًا، فوز وست هام يونايتد على ليدز بنتيجة 3-1، وانتصار برايتون على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف لهدف.

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ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 بعد انتهاء مباريات الأحد

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي على النحو الآتي:

1- مانشستر سيتي 88 نقطة

2- أرسنال 81 نقطة

3- نيوكاسل يونايتد 69 نقطة

4- مانشستر يونايتد 69 نقطة

5- ليفربول 66 نقطة

6- برايتون 61 نقطة

7- أستون فيلا 58 نقطة

8- توتنهام هوتسبير 57 نقطة

9- برينتفورد 56 نقطة

10- فولهام 52 نقطة

11- كريستال بالاس 44 نقطة

12- تشيلسي 43 نقطة

13- وولفرهامبتون 41 نقطة

14- وست هام يونايتد 40 نقطة

15- بورنموث 39 نقطة

16- نوتنجهام فورست 37 نقطة

17- إيفرتون 33 نقطة

18- ليدز يونايتد 31 نقطة

19- ليستر سيتي 30 نقطة

20- ساوثهامبتون 24 نقطة 

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 مانشستر سيتى تشيلسى البريميرليج

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