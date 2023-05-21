الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل تشيلسى أمام مانشستر سيتى في الدورى الإنجليزى: ستيرلينج يقود البلوز

تشيلسي
تشيلسي

كشف فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي ، في قمة الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، موسم 2022-2023.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الاتحاد معقل فريق “السيتيزينز”.

وتُنقل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، تليفزيونيًا على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل تشيلسي أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل تشيلسي أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: تريفوه شالوباه - ويسلي فوفانا - تياجو سيلفا

خط الوسط: سيزار أزبيلكويتا - روبين لوفتس تشيك - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير - لويس هال

خط الهجوم: رحيم ستيرلنج - كاي هافرتز

تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي، فشهد إراحة العديد من العناصر الأساسية للفريق بعد حسم اللقب، على رأسهم النرويجي إيرلينج هالاند، والبرازيلي إيدرسون مواريش، والبلجيكي كيفن دي بروين والبرتغالي روبين دياز، إضافة لـ جاك جريليش، وجون ستونز، والألماني إلكاي جوندوجان.

وعاد الهولندي ناثان آكي للظهور في قائمة مانشستر سيتي لمباراة اليوم، بعد تعافيه من الإصابة.

في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

خط الدفاع: كايل والكر - مانويل أكانجي - إيميرك لابورت

خط الوسط: سيرجي جوميز - كالفن فيليبس - كول بالمر - ريكو لويس

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - جوليان ألفاريز.

ويرتدي لاعبو مانشستر سيتي قمصانًا بشعار ذهبي لبطولة الدوري الإنجليزي، بعد حسم اللقب لصالحهم.

وضمن مانشستر سيتي الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الثالثة تواليًا والتاسعة في تاريخه، بعدما تعرض منافسه أرسنال، للخسارة على يد نوتنجهام فورست، أمس السبت.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 85 نقطة، متفوقًا على أرسنال بفارق 4 نقاط، فيما يتواجد تشيلسي في المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.

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