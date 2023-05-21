تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من المسابقة.

ويحل فريق تشيلسي ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي، في مباراة قوية وحاسمة على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: تريفوه تشالوباه - تياجو سيلفا – ويسلي فوفانا - سيزار أزبيليكويتا.

خط وسط الملعب: ماتيو كوفاسيتش - إنزو فرنانديز – كونور جالاجير - لويس هال.

في خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - كاي هافيرتز.

معلق مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

سيتولى المعلق الرياضي "عصام الشوالي"، مهمة التعليق على أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ترتيب مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

- يتصدر فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 85 نقطة، متفوقًا على أرسنال صاحب الوصافة برصيد 81 نقطة.

- بينما يتواجد فريق تشيلسي، تحت قيادة المدرب المؤقت فرانك لامبارد، حاليًا في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، خلف كريستال بالاس صاحب المركز الحادي عشر بفارق نقطة واحدة فقط.

اقرأ أيضا: