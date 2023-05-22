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أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 22 مايو 2023

ننشر خلال هذا التقرير أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 22 مايو 2023.

أسعار الحديد اليوم الإثنين

حديد عز 40,200 جنيه

حديد بشاى 39,700 جنيه

حديد العتال 39,500 جنيه

حديد عطية 39,400 جنيه

حديد سرحان 39,500 جنيه

حديد المراكبى 39,500 جنيه

حديد المصريين 39,500 جنيه

حديد الكومى 39,300 جنيه

حديد المعادى 39,300 جنيه

حديد بيانكو 39,000 جنيه

حديد العشري 39,500 جنيه

حديد مصر ستيل 39,000 جنيه



أسعار الأسمنت اليوم الاثنين

أسمنت المسلح 2,050 جنيها

أسمنت النصر 2,010 جنيهات

أسمنت وادي النيل 1,880 جنيها

أسمنت المخصوص 1,990 جنيها

أسمنت العسكري 1,880 جنيها

أسمنت سيناء 42.5 1,890 جنيها

أسمنت حلوان 1,990 جنيها

أسمنت السهم 1,890 جنيها

أسمنت السويدي 2,060 جنيها

أسمنت العسكري بني سويف 1,870 جنيها

أسمنت العامرية عادة 2,035 جنيها

أسمنت الممتاز 2,055 جنيها

أسمنت السويس 2,040 جنيها

أسمنت المعلم 1,910 جنيهات

أسمنت تايتان 2,020 جنيها

أسمنت أسيوط 1,800 جنيه

أسمنت المهندس 2,020 جنيه

أسمنت النهضة 1,820 جنيها

أسمنت أسوان 1,780 جنيها

أسمنت السد العالي 1,780 جنيها

أسمنت قنا 1,830 جنيها

أسمنت المصريين 1,770 جنيها

أسمنت المصري 2,040 جنيها

أسمنت الصعيد 1,800 جنيه

أسمنت التعمير 1,940 جنيها

أسمنت المنيا 1,940 جنيها

أسمنت العاصمة 1,810 جنيهات

أسمنت البرج 1,900 جنيه

أسمنت الماكس 2,020 جنيها

أسمنت الصخرة 1,900 جنيه

أسمنت الدلتا 1,870 جنيها

أسمنت الصرح 2,030 جنيها



أسعار الطوب اليوم الاثنين

طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه

طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه

طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه

طوب وردي 25×12×6 سم 2,760 جنيها

طوب خفيف 60×20×20 سم 1,596 جنيها

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,000 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1400 جنيه



أسعار الرمل والزلط اليوم الاثني ن

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها

رمل خشن متر مكعب 95 جنيها

زلط عادة متر مكعب 190 جنيها

زلط فينو متر مكعب 275 جنيها

زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه

زلط سن2 مقاس 22 مترا مكعب 210 جنيهات



