الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسعار الدواجن تواصل تراجعها.. والتجار: القوة الشرائية عادت بقوة

دواجن
دواجن

شهدت أسعار الدواجن على مدار الأيام الجارية تراجعًا كبيرًا في الأسواق بعد “القفزات المتكررة” التي شهدتها الأشهر القليلة الماضية، حيث تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 70 و75 جنيهًا، فيما انخفضت أسعار الدواجن البلدي لـ80 و85 جنيهًا للكيلو الواحد، ورصد "الدستور" أسعار الدواجن داخل الأسواق وحجم إقبال المواطنين عليها.

قال أحد تجار الدواجن بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إنه على مدار الأسابيع القليلة الماضية شهدت أسعار الدواجن تراجع كبيرًا بالتزامن مع ضعف الإقبال على الشراء خلال الفترة الماضية خاصة عقب انتهاء موسم شهر رمضان وعيد الفطر إلا أنه بعد أن عادت الأسعار في التراجع بدأت حركة البيع والشراء تنتعش من جديد.

وأوضح سيد، أحد تجار الدواجن بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن سعر الدواجن البلدي انخفض لـ85 جنيها للكيلو الواحد، سعر الدواجن البيضاء ترواح ما بين 72 و75 جنيهًا للكيلو الواحد، سعر الأوراك 75 جنيها للكيلو الواحد، أما سعر البانيه يتراوح ما بين 150 و 160 جنيها للكيلو الواحد، كيلو الدبابيس تراجع لـ 80 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فقد تراجع لـ 140 و 150 جنيها للكيلو الواحد، مؤكدًا أن هناك إقبال كبير من المواطنين على شراء الدواجن تزامنا مع تراجع أسعارها على مدار الفترة الجارية.

أشار ماهر، أحد تجار الدواجن بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن أسعار الدواجن تراجعت خلال الفترة الجارية بسبب تراجع أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية بسبب الإنفراجة الكبيرة التي حدثت وهو ما نتج عنه تراجع في أسعار الدواجن، ما جعل المواطنين تعاود وتقبل على الشراء بشكل كبيرة خلال الوقت الحالي.

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