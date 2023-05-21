الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"تراجع 3 آلاف جنيه".. مفاجأة سارة بشأن أسعار الأرز

الأرز
الأرز

كشف رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، عن تفاصيل انخفاض أسعار الأرز.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأحد،: "أبغلنا من لديهم الأرز أنه سيكون هناك أرز مستورد وتمنينا عدم استيراد أرز".

وأضاف: "كنا نتمنى توفير الدولارات التي تم دفعها للدول الأخرى ونستورد بها شيء غير منتج في مصر لكننا أجبرنا على ذلك لأن الأرز اختفى لدى المنتجين".

 وأشار إلى أن الدين لم يوص باحكتار البضاعة وإخفاؤها من أجل ارتفاع أسعارها، موضحاً أن ارتفاع أسعار الأرز غير ناتج عن احتكار التجار والمستهلك زهق من الارتفاع المستمر في أسعار الأرز.

وأوضح أن الإنتاج المصري من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي، ولكن تم الاستيراد بسبب عدم بيع المزارعين لمحاصيلهم خلال الموسم الماضي، مؤكدا أنه كان يتمنى توفير العملة الصعبة التي خصصت لشراء أرز هندي، ولكن تم مخاطبة المزارعين لتسليم المحصول دون جدوى.

وأردف أن الأرز المصري يصل المستهلك بسعر 28 جنيهًا للكيلو بينما يبيعه المزارع بنحو 20 ألف جنيه وانخفض اليوم إلى 17 ألف جنيه، متابعاً: "لو وصل 15 ألف جنيه يعد سعرًا عادلًا للمزارع".

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