الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ اقتصاد: ارتفاع أسعار اللحوم فى السودان إلى 500% والزيت 1000%

اللحوم
اللحوم

قالت الدكتورة ماجدة مصطفى صادق، أستاذ الاقتصاد، إن اقتصاد السودان منذ 2016، يمر بركود تضخمي والحرب الأخيرة ضد التمرد زادت الأمر سوءًا وستزداد إذا استمرت.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامية رشا عماد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن البنوك تتراجع كثيرًا مع توقف الخدمات البنكية عبر الهواتف، والدول المتعثرة ترتفع وتؤثر على معاملات الدول مع هذه البنوك، مرجعة السبب في ذلك إلى عدم وجود خطة لدى البنك المركزي للتعامل في حال الحرب والأزمات.

المنظمات الإنسانية كلها غادرت السودان

وكشفت، خلال المداخلة، عن أن المنظمات الإنسانية كلها غادرت السودان بما فيها الهلال الأحمر السوداني، موضحة أنها عند مرورها من معبر أرقين المصري، كان الهلال المصري حاضرًا بريادته ويهتم بكل المسافرين.

وأكدت أن الوضع في السودان صعب، والمواطنون لا يستطيعون سحب أموالهم المدخرة بالبنوك، كما يعاني البعض من العجز في دفع إيجار منزله، وكذلك توقفت كل التحويلات الخارجية، مشيرة إلى أن كيلو اللحمة ارتفع إلى 500% ولتر الزيت تضاعف إلى 1000%، فضلًا عن إغلاق الكثير من المحلات بسبب انتشار عمليات النهب والسرقة التي حدثت بالخرطوم.

استاذ الاقتصاد السودان اللحمة الزيت عمليات النهب والسرقة توقف الخدمات البنكية

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