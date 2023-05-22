مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى محافظات مصر

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 22 مايو 2023 في محافظات مصر بناء على معدلات البحث المتزايدة عن مواعيد الصلاة في ظل تطبيق التوقيت الصيفي.





مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 22 مايو 2023 في محافظات مصر



نعرض خلال هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 22 مايو 2023 في عدد من محافظات مصر.





مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد أذان الفجر : 4:18 ص

موعد اذان الظهر : 12:52 م

موعد اذان العصر : 4:28 م

موعد اذان المغرب : 7:45 م

موعد اذان العشاء : 9:14 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد آذان الفجر : 4:19 ص

موعد اذان الظهر : 12:57 م

موعد اذان العصر : 4:36 م

موعد اذان المغرب : 7:53 م

موعد اذان العشاء : 9:24 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بورسعيد

موعد اذان الفجر : 4:09 ص

موعد اذان الظهر : 12:47 م

موعد اذان العصر : 4:27 م

موعد اذان المغرب : 7:43 م

موعد اذان العشاء : 9:14 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة

موعد اذان الفجر : 4:17 ص

موعد اذان الظهر : 12:55 م

موعد اذان العصر : 4:33 م

موعد اذان المغرب : 7:50 م

موعد اذان العشاء : 9:21 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى

موعد اذان الفجر : 4:14 ص

موعد اذان الظهر : 12:52 م

موعد اذان العصر : 4:31 م

موعد اذان المغرب : 7:47 م

موعد اذان العشاء : 9:18 م





مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد اذان الفجر : 4:28 ص

موعد اذان الظهر : 12:50 م

موعد اذان العصر : 4:19 م

موعد اذان المغرب : 7:36 م

موعد اذان العشاء : 9:01 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة قنا

موعد اذان الفجر : 4:25 ص

موعد اذان الظهر : 12:46 م

موعد اذان العصر : 4:14 م

موعد اذان المغرب : 7:31 م

موعد اذان العشاء : 8:56 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

موعد اذان الفجر : 4:27 ص

موعد اذان الظهر : 12:46 م

موعد اذان العصر : 4:13 م

موعد اذان المغرب : 7:31 م

موعد اذان العشاء : 8:55 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد اذان الفجر : 4:31 ص

موعد اذان الظهر : 12:45 م

موعد اذان العصر : 4:08 م

موعد اذان المغرب : 7:27 م

موعد اذان العشاء : 8:49 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش

موعد اذان الفجر : 4:03 ص

موعد اذان الظهر : 12:41 م

موعد اذان العصر : 4:20 م

موعد اذان المغرب : 7:37 م

موعد اذان العشاء : 9:08 م