بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم، منطقة باب الساهرة في البلدة القديمة من القدس المحتلة، ومحيط عدد من أبواب المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع توافد المواطنين لأداء صلاة الجمعة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر محلية، بأن مئات المستوطنين اقتحموا محيط باب الساهرة بمسيرة استفزازية، مرددين هتافات عنصرية ضد الفلسطينيين والعرب، بحماية من قوات الاحتلال.

كما اقتحم المستوطنون محيط باب الأسباط، وحاولوا الاعتداء على المواطنين المتوجهين إلى الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وشهد محيط باب العامود وعدة أحياء في البلدة القديمة من القدس المحتلة تجمعات استفزازية للمستوطنين.

- السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلي

وفى وقت سابق من اليوم، استنكرت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، اقتحام المسجد الأقصى من قبل عضو بالحكومة الإسرائيلية وآخرين من الكنيست، خلال مسيرة كبيرة قام بها إسرائيليون إلى البلدة القديمة في القدس، أمس الخميس.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها اليوم، إدانة المملكة لاقتحام المسجد الأقصى من قبل أحد أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء من الكنيست تحت حراسة قوات الشرطة الإسرائيلية.

وشددت الخارجية السعودية علي رفض المملكة القاطع لمثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية.

وجددت السعودية تأكيدها على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.