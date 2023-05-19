موعد صلاة عيد الأَضحى المبارك 2023

يستمر البحث عن موعد صلاة عيد الأضحي 2023، وعدد الأيام المتبقية على وقفة عيد الأضحى 2023، حيث أن موعد إجازة عيد العمال بقرار مجلس الوزراء وباقي الإجازات الرسمية في 2023

موعد عيد الأضحى 2023 في مصر

يوافق أول أيام شهر ذي الحجة يوم الإثنين 19 يونيو 2023، وبناء عليه يكون يوم 10 ذي الحجة 1444 يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023.

وسيتم تحري هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 29 ذو القعدة الموافق 18 يونيو 2023، ووفقًا للحسابات الفلكية هذا العام، ستكون رؤية هلال شهر ذي الحجة ممكنة مساء يوم الأحد، حيث سيحدث الاقتران المركزي المحاق المركزي) يوم الأحد الساعة 04:37 بالتوقيت العالمي وعليه فسيكون يوم الإثنين 19 يونيو 2023 بداية شهر ذي الحجة، وبالتالي يتم تحديد موعد عيد الاضحى 2023 فلكيا.

كما انتهت إجازة عيد الفطر يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023 وبدأ العد التنازلي لـ موعد إجازة عيد الأضحى 2023 والتي من المرجح أن تكون إجازة عيد الأضحى 1444 في مصر وفقًا لما أعلنته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية تكون بداية اجازة عيد الأضحى 2023 كالتالي:

- موعد يوم عرفة 2023 يوم الثلاثاء، الموافق 27 يونيو 2023.

- أول أيام عيد الأضحى 2023 يوم الأربعاء، الموافق 28 يونيو 2023.

- إجازة عيد الأضحى 2023 ثاني أيام العيد يوم الخميس، الموافق 29 يونيو 2023.

- إجازة عيد الأضحى 2023 ثالث أيام العيد يوم الجمعة، الموافق 30 يونيو 2023.

- إجازة عيد الأضحى 2023 رابع أيام العيد يوم السبت، الموافق 1 يوليو 2023.

موعد اجازة عيد الاضحى للقطاع الحكومي

ومن المتوقع أن تستمر إجازة عيد الاضحى للقطاع الحكومي لمدة 4 أيام، وتنتهي في الأول من شهر يوليو المقبل.

الإجازات الرسمية 2023

الأربعاء 19 يوليو إجازة رأس السنة الهجرية 2023.

الأحد 23 يوليو إجازة عيد الثورة.

ويكون يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 من ضمن الإجازات الرسمية 2023 في شهر سبتمبر وهي إجازة المولد النبوي الشريف.

الإجازات الرسمية في 2023

وتأتي آخر الإجازات الرسمية في 2023 في شهر أكتوبر وهي إجازة عيد القوات المسلحة، وتوافق يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023.

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