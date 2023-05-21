الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العرابى يكشف إمكانية عودة العلاقات المصرية الإيرانية

محمد العرابي
محمد العرابي

كشف السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إمكانية عودة العلاقات بين مصر وإيران بعد استئناف الرياض العلاقات مع طهران، قائلا: لا توجد مشكلة بين مصر وإيران .

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأحد، أن هناك قائم بالأعمال بدرجة سفير في كلا البلدين، وكانت هناك محاولات خلال الفترة الماضية لعودة الزخم في العلاقات بين الدولتين. 

ولفت إلى أن المحددات التي تحكم العلاقات السعودية الإيرانية تختلف عن تلك التي تحكم العلاقة المصرية الإيرانية، متابعاً: "إيران متداخلة بشكل مكثف في الشأن الداخلي للعديد من الدول مثل العراق واليمن وسوريا ولبنان وكلها دول جوار للسعودية".

واختتم السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن التواجد التركي في ليبيا أزاح الرغبات الإيرانية بخلق دور لطهران في ليبيا، مؤكدًا أن فكرة تشيع الشعب المصري مستبعدة وغير موجودة.

مواد متعلقة

"تراجع 3 آلاف جنيه".. مفاجأة سارة بشأن أسعار الأرز

حقيقة منع فتاة محجبة من دخول أحد المطاعم

العرابى: العلاقات المصرية العمانية ثابتة ولم تشهد اهتزازا على مدار 4 عقود

بشرى سارة.. تفاصيل إعادة تشغيل فرع مستشفى 57357

هاشم ربيع: استقلالية المواطن عن العمل الحزبى إشكالية تتطلب النقاش

الحوار الوطنى.. المصريين الأحرار: هناك فقدان ثقة فى الأحزاب بسبب الممارسات الخاطئة

محمد أنور السادات: قانون الأحزاب السياسية بحاجة لمراجعة كاملة

عفت السادات: الحوار الوطنى بداية لانفتاح ومشاركة حقيقية للأحزاب

الأكثر قراءة

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

أسعار الدواجن تواصل تراجعها.. والتجار: القوة الشرائية عادت بقوة

طلاب جامعة الإسكندرية يشاركون في برنامج حياة كريمة التدريبي

مبدع المنيا.. النحات جورج ألبرت: علّمت نفسى ورفضت الالتحاق بورش فنية

"عقرهما كلب".. إصابة رجل وطفل أثناء سيرهما ليلاً فى بيلا

تأجيل استئناف "شيرين" على تغريمها 5 ملايين لجلسة 16 يوليو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

بسنت حسن

رسالة مهرجان كان

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحام الوزير الإسرائيلى ايتمار بن غفيرالمسجد الأقصى

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى