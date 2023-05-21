العرابى يكشف إمكانية عودة العلاقات المصرية الإيرانية

كشف السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إمكانية عودة العلاقات بين مصر وإيران بعد استئناف الرياض العلاقات مع طهران، قائلا: لا توجد مشكلة بين مصر وإيران .

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأحد، أن هناك قائم بالأعمال بدرجة سفير في كلا البلدين، وكانت هناك محاولات خلال الفترة الماضية لعودة الزخم في العلاقات بين الدولتين.

ولفت إلى أن المحددات التي تحكم العلاقات السعودية الإيرانية تختلف عن تلك التي تحكم العلاقة المصرية الإيرانية، متابعاً: "إيران متداخلة بشكل مكثف في الشأن الداخلي للعديد من الدول مثل العراق واليمن وسوريا ولبنان وكلها دول جوار للسعودية".

واختتم السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن التواجد التركي في ليبيا أزاح الرغبات الإيرانية بخلق دور لطهران في ليبيا، مؤكدًا أن فكرة تشيع الشعب المصري مستبعدة وغير موجودة.