الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عفت السادات: الحوار الوطني بداية لانفتاح ومشاركة حقيقية للأحزاب

عفت السادات
عفت السادات

قال الدكتور عفت السادات، وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، إن الأحزاب المصرية متفقة على الكثير، ولكن المرحلة الحالية تتطلب أن نأخذ الأمور بالمنظور الإيجابي في ظل الجمهورية الجديدة.

وشدد كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، على أنه لا يوجد سياسية دون حرية تعبير أو رأي.

وواصل: "علينا الحديث عن قرارات الإفراج الرئاسي ويجب الإشادة بذلك، وطالما بدأ المشوار فإن الخطوات القادمة أفضل".

وأشار إلى أن الأحزاب السياسية ربما لا تقوم بدورها في التعبير عن مشاكل المواطن البسيط والمشاركة في إيجاد الحلول، ولذا فإن الحوار الوطني بداية لانفتاح ومشاركة حقيقية للأحزاب.

وشدد على ضرورة وضع مبادئ للحوكمة في الأحزاب، وأسس للتداول السلمي بين الأحزاب، وأعمال قواعد الشفافية.

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