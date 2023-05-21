مراسم استقبال رسمية لسلطان عُمان بقصر الاتحادية

اصطحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، سلطان عُمان هيثم بن طارق، إلى مقر قصر الاتحادية لبدء زيارته الرسمية الأولى للقاهرة.

واستقبل الرئيس السيسي، السلطان هيثم بن طارق، عقب وصوله مطار القاهرة، في زيارة رسمية إلى مصر لمدة يومين.

وأُجريت مراسم استقبال رسمية لسلطان عُمان هيثم بن طارق، بقصر الاتحادية، بصحبة الرئيس السيسي، من استقبال رسمي بحرس الشرف من الحرس الجمهوري.

وتشهد الزيارة عقد مباحثات قمة تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.