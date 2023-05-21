الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب الكرامة: يجب أن تكف السلطات الأمنية عن التدخل فى الشأن الحزبى

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال حامد جبر، عضو مجلس أمناء حزب الكرامة، إنه لا بد من التركيز على سياسة المنع والمنح، معقبًا: "كلما منعت السلطات الأمنية الأحزاب ذات التوجه الحقيقي فيما يتعلق بطرحها لمشاكل أمة وحلولها، أدى هذا إلى غياب الرؤية الموضوعية للتعامل مع كل المشاكل".

 

وتحدث جبر، خلال كلمته بجلسة المحور السياسي للحوار الوطني، اليوم الأحد، عما يتعلق بالترغيب والترهيب، مستطردًا: أدى هذا الأمر أيضًا إلى عزوف الشباب عن الالتحاق بالعمل السياسي، وهو شرط أساسي لممارسة الحق الدستوري الذي كفله الدستور لكل الشعب المصري دون استثناء.

 

هناك نشاط سياسي حزبي يلتحم مع الجماهير ويتبنى رؤاهم

 

ونوه عضو مجلس أمناء حزب الكرامة، بأنه يجب أن تكف السلطات الأمنية عن التدخل في الشأن الحزبي، ويجب أيضًا أن تعمل السلطات التشريعية في تخفيف أو إلغاء عقوبة الحبس فيما يتعلق بجرائم النشر، ويجب أن نتعامل دستوريًا مع هذا الأمر في كل ما يتعلق بالأحزاب السياسية إذا أردنا أن يكون هناك نشاط سياسي حزبي يلتحم مع الجماهير ويتبنى رؤاهم.

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