الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحريات: لا شبهة جنائية فى غرق طفل بالهرم

غرق طفل
غرق طفل

تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول وفاة طفل غرقا بعدما سقط في ترعة الهرم، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن أن الطفل اختل توازنه أثناء اللعب، فسقط في الترعة، وأسفر عن مصرعه في الحال.

واستمعت جهات التحقيق لأسرة الطفل، وتبين أنه يبلغ من العمر 3 سنوات، وفي يوم الواقعة كان يلهو بجانب الترعة فسقط غرقًا.

البداية تلقى قسم شرطة الهرم إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طفل سقط في ترعة بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري.

وتم إيداع الطفل داخل ثلاجة مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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