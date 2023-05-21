بالتفصيل.. الاستعلام عن الضرائب العقارية 2023 وطرق احتساب قيمتها

زادت معدلات البحث عن كيفية الاستعلام عن الضرائب العقارية 2023 حيث يرغب الملايين من المواطنين في معرفة قيمة الضرائب السنوية على العقارات بكافة أنواعها (مباني، أراضي زراعية، ملاهي،…) وكيفية احتسابها حيث خصصت وزارة المالية وسائل رقمية للاستعلام تسهيلا عن المواطنين في ظل الثورة التكنولوجيا.

كيفية الاستعلام عن الضرائب العقارية 2023

يتسأل المواطنين عن كيفية الاستعلام عن الضرائب العقارية 2023 حيث خصصت وزارة المالية موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) يمكن من خلالها أن يستعلم المواطنين عن قيمة الضرائب السنوية على كافة العقارات التي يمتلكها المواطن في كافة محافظات الجمهورية حيث تعتبر الضريبة العقارية أحد آليات الدولة لمعرفة حجم وقيمة الثروة العقارية في مصر.

وتعد مصلحة الضرائب العقارية هى أقدم مؤسسة ضريبية في مصر حيث تم إنشاؤها عام 1883 م حيث يتم احتسابها بما يساوي 10% من القيمة الإيجارية السنوية عقب خصم 30 % مصاريف وحدات سكنية و 32 % مصاريف وحدات غير سكنية والتي يتكبدها صاحب العقار.

العقارات المعفية من الضرائب وفقا للقانون 2023

تسري الضريبة العقارية على كافة الوحدات والعقارات في جميع محافظات الجمهورية ولكن هناك عدة عقارات معفية من الضريبة بحكم القانون وهى كما يلي :-

الأراضي الفضاء الغير مستغلة.

أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والملاجىء الغير هادفة للربح.

المقار المملوكة للأحزاب السياسية المستخدمة لهذا الهدف.

أبنية مراكز الشباب والرياضة.

الأندية والفنادق التابعة للقوات المسلحة والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية الصادر بشأنها قرار من وزير الدفاع.

الأبنية التابعة للجمعيات الخيرية.

العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل ويتم تطبيق الاستثناء وفقا لقرار من وزير الخارجية.

دور المسنين الاجتماعية الغير هادفة للربح.

الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف بالضريبة مسكن له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه.

العقارات المستخدمة بشكل فعلي في الأنشطة الإنتاجية والخدمية وفقا لمدة الإعفاء التي يقرها مجلس الوزراء.

العقارات التي لا تفرض عليها ضريبة وفقا للقانون 2023

يعفي القانون المصري عدة مباني من الضريبة العقارية وهى كما يلي :-

المباني تحت الإنشاءات.

العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض النفع العام.

البنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية وتعليم الدين.

الأحواش ومباني الجبانات والمقابر.

العقارات التي يتم نزع ملكيتها لتحقيق منفعة عامة للدولة وتعفى من تاريخ خضوعها للدولة.

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