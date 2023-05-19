أشرف زكى: مصلحة الضرائب المصرية قدمت كل الدعم لأعضاء الجمعية العمومية

نظم مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ندوة خاصة عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك للمرة الثانية واستكمالًا لندوات التوعية والمناقشة السابقة، وذلك بحضور عدد كبير من ممثلي الضرائب المصرية داخل نادي نقابة المهن التمثيلية بالبحر الأعظم.

وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في بداية كلمته، إن مصلحة الضرائب المصرية قدمت كل الدعم لأعضاء الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن هناك مجهودا كبيرا خاضته النقابة من جلسات مختلفة عن الفاتورة الإلكترونية وغيرها، ومؤكداً أن النقابة تستجيب لما تقوم به الدولة من رؤية ممنهجة حول الرقمنة، وحل أي مشكلات تخص الضرائب.