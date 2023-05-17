الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصلحة الضرائب تنشر تقريرًا حول أنواع الضريبة على التجارة الإلكترونية

مختار توفيق
مختار توفيق

فصّلت الضرائب في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنواع التجارة الإلكترونية  والضريبة المستحقة عن كل نوع منها. 

وتابع التقرير،  أن الأنشطة الإلكترونية تخضع لنوعين من الضرائب هي:

الضريبة العامة علي الدخل.. وتطيق وفقًا للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته (الضريبة المباشرة).نظرًا لفرضها علي شخص بعينه أو مؤسسة أو شركة و يلتزم قانونا بتحمل عبء الضريبة.

الضريبة علي القيمة المضافة.. وتطبق بالقانون 67 لسنة 2016 و تعديلاته ( الضريبة غير المباشرة ).

ضريبة تفرض على الأفراد أو الشركات.. وتدفعها جهة أخرى غير الجهة التي يتم فرض الضريبة عليها حيث يتم دفعها من قِبل جهة واحدة إلى الحكومة وعادةً ما يدفعها المُنتِج أو بائع التجزئة ولكن يتم تمريرها إلى المستهلك كجزء من ثمن السلعة أو الخدمة، وبالنهاية فإنَّ من يتحمّل هذه الضريبة هو المستهلك مقابل حصوله على المنتج أو الخدمة التي يريدها.

ولمزيد من الإستفسارات  البريد الإلكتروني [email protected]  أو علي الرابط لطلب التسجيل https://www.incometax.gov.eg/Ecom/new_file.asp           
أو الإتصال علي الخط الساخن 16395

مصلحة الضرائب انواع التجارة الإلكترونية أنواع الضرائب المصرية الضريبة على القيمة المضافة منظومة الإيصال الإلكتروني

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