مواعيد الصلاة اليوم الأحد 21 مايو 2023 فى محافظات مصر

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ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 21 مايو 2023 في محافظات مصر



ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأحد 21 مايو 2023 في عدد محافظات مصر.



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة



موعد أذان الفجر: 4:18 ص

موعد أذان الظهر: 12:52 م

موعد أذان العصر: 4:28 م

موعد أذان المغرب: 7:44 م

موعد أذان العشاء: 9:14 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:19 ص

موعد أذان الظهر: 12:57 م

موعد أذان العصر: 4:36 م

موعد أذان المغرب: 7:52 م

موعد أذان العشاء: 9:23 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:10 ص

موعد أذان الظهر: 12:47 م

موعد أذان العصر: 4:27 م

موعد أذان المغرب: 7:43 م

موعد أذان العشاء: 9:14 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة كفر الشيخ



موعد أذان الفجر: 4:15 ص

موعد أذان الظهر: 12:53 م

موعد أذان العصر: 4:33 م

موعد أذان المغرب: 7:49 م

موعد أذان العشاء: 9:20 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة

موعد أذان الفجر: 4:18 ص

موعد أذان الظهر: 12:55 م

موعد أذان العصر: 4:33 م

موعد أذان المغرب: 7:50 م

موعد أذان العشاء: 9:20 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى

موعد أذان الفجر: 4:15 ص

موعد أذان الظهر: 12:52 م

موعد أذان العصر: 4:30 م

موعد أذان المغرب: 7:47 م

موعد أذان العشاء: 9:17 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:29 ص

موعد أذان الظهر: 12:50 م

موعد أذان العصر: 4:19 م

موعد أذان المغرب: 7:36 م

موعد أذان العشاء: 9:00 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:27 ص

موعد أذان الظهر: 12:46 م

موعد أذان العصر: 4:13 م

موعد أذان المغرب: 7:30 م

موعد أذان العشاء: 8:54 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:31 ص

موعد أذان الظهر: 12:45 م

موعد أذان العصر: 4:08 م

موعد أذان المغرب: 7:26 م

موعد أذان العشاء: 8:49 م