"أحلى قرار".. داعية يشكر وزير الأوقاف على مجالس الصلاة على النبي

وجه خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، الشكر لمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف بسبب مجالس الصلاة علي النبي.

قال الجندي، خلال لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس:"أحلى قرار في الدنيا إعادة مجالس الصلاة على النبي في مجالس مصر، وهذا من خيرات الله سبحانه وتعالي، وربنا يكرمنا ويكرم وزيرنا بيها".

وأضاف أن وزير الأوقاف قرر أن يكون ختام جميع الحلقات للجمهور والأئمة بنحو 5 دقائق بالصلاة على النبي (ص) بصيغة معينة.

وتابع أنه تقرر تخصيص 5 دقائق للصلاة على البني في البرنامج التثقيفي للطفل كل يوم خميس، ليردد الأطفال خلف معلمهم.