"فضائل الصلاة والسلام على النبى" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة الموافق 26 مايو 2023، بعنوان "فضائل الصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم) ومساجد مصر تصدح بالصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم)".

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم، أنه حبًّا وكرامةً لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قررت أن يكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة “فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)“.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه تطبيقًا عمليًّا لمضمون الخطبة تقرر أن تصدح وتلهج جميع المساجد عقب صلاة الجمعة في هذا اليوم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لمدة ثلاث إلى خمس دقائق بالصيغة التالية: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.