رمضان عبد المعز: الصلاة نعيم الحياة وعليكم بكتاب الله

قال الشيخ رمضان عبد المعز، إن المسلمين عليهم بكتاب الله في كل وقت وحين، معبراً: "عليكم بكتاب الله، حيث اتباع كتاب الله يعني إيجاد السعادة في الدنيا والآخرة".

الصلاة خير متاع الدنيا

وأكد عبد المعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن إقامة الصلاة هي نعيم الحياة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز "وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة الصلاة".

وأضاف أن الرزق بيد الله وحده، ولهذا جاءت الكثير من الآيات القرآنية التي تؤكد أن الله خير الرازقين وأن الرزق بيده سبحانه وتعالى.

وتابع: "الله سبحانه وتعالى خير الرازقين، فالبرغم من كثرة المعاصي التي يرتكبها الناس إلا أن الله سبحانه وتعالى لا ينقطع عن رزقهم وسترهم".

المشتركات اللفظية

واستطرد: "هناك مشتركات لفظية في اللغة، أي أن الكلمات تقال في حق الله وحق العيد مثل وصف أحد الأشخاص أنه كريم، وهذه صفة إلهية أيضاً، لذا هذا التشبيه هو اشتراك لفظي مع فارق المعنى الأعظم لله وحده".