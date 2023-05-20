السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أمين الفتوى لسيدة تشكو من ترك ابنها الصلاة: "متزنيش عليه"

عمرو الورداني
عمرو الورداني

رد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على شكوى سيدة من ابنها البالغ 24 سنة، قائلة إنه ترك الصلاة منذ كان عمره 10 سنوات، ودائمًا يرد عليها "ملكيش دعوة بيا، سبيني في حالي".

ونصح الورداني، السيدة، خلال برنامج "ولا تعسروا" على القناة الأولى، بأن تتوقف عن حديثها معه عن الصلاة، وقال: "سبيه متزنيش عليه، الزّن له أثر عكسي، نحن أمام شخص تمرد على الضغط عليه للصلاة، وفي كل مرة تقولي له يصلي يتمرد عليكي، هذا التمرد ربما سببه سوء العلاقة بينك وبين والده، أو تمرده على المعيشة التي لا تحاولين تغييرها".

وأردف: "لسنا مكلفين عن أولادنا، لا تكلميه عن الصلاة، اسأليه عن أحواله وطبطبي عليه، قربي منه وحنى عليه، هتلاقيه صلى، سوء العلاقة مع الرب في الغالب سببها الأب والأم، فحسني علاقتك بابنك، ولا تسمعى للشيطان الذي ينفرك من الحنية عليه، لأنه لا يصلي، طبطبي عشان يروح لربنا يشكره إنه رقق قلبك عليه". 

عمرو الورداني أمين الفتوى ترك الصلاة الإفتاء تارك الصلاة ولا تعسروا

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