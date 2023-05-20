ليفاندوفسكي يقود برشلونة لمباراة ريال سوسيداد بالدوري الإسباني

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيل فريقه الذي سيواجه ريال سوسيداد ضمن لقاءات الجولة الـ35 لبطولة الدوري الإسباني.

ويغيب عن برشلونة في مباراة اليوم كلًا من: "آنجيل ألكارون، رونالد أراوخو، جافي، بيدري".

وجاء تشكيل برشلونة لمباراة ريال سوسيداد على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تيرشتيجن.

خط الدفاع: جوليس كوندي، أندرياس كريستنسن، جوردي ألبا، أليخاندرو بالدي.

وسط الملعب: سرجيو بوسكيتس، فرانكي دي يونج، فرانك كيسي.

الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، عثمان ديمبيلي.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "إيناكي بينا، أندير أسترالاجا إريك جارسيا، ماركوس ألونسو، سرجيو روبرتو، بابلو توري، فيران توريس".

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز ومواصلة نتائجه الإيجابية في بطولة الدوري، والاستمرار في الاحتفالات بتحقيق اللقب بعدما حسمه في مباراة الجولة الماضية أمام فريق إسبانيول، ولكن المباراة لا تحمل أهمية كبرى للفريق الكتالوني خاصة أنه حقق أهدافه المنشودة من موسمه المحلي.

وعلى الجانب الآخر، يرغب ريال سوسيداد في حصد الانتصار من أجل تثبيت أقدامه في المربع الذهبي للبطولة والاقتراب من التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة، فيما يأتي ريال سوسيداد في المركز الرابع برصيد 62 نقطة.