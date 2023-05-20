السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التوعية بمخاطر الزيادة السكانية".. نرمين محمود توضح الهدف من حملات طرق الأبواب

نرمين محمود
نرمين محمود

كشف نرمين محمود، مقرر المجلس القومي للمرأة ببني سويف، عن أهمية مناقشة قضية الزيادة السكانية في جلسات الحوار الوطني.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "نون القمة"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن حملات طرق الأبواب هي حملة تابعة للمجلس القومي للمرأة ويتم تنفيذها في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة بني سويف.

وأضافت محمود أن المرحلة الأولى من الحملة تنفذ داخل ما يقرب من 20 قرية ويشارك فيها عدد كبير جدًا من المتطوعين ورائدات المجلس القومي ورجال الدين وغيرهم لتوعية المواطنين.

وأوضحت أن هناك مجموعة من الرسائل يقدمها جميع المشاركين في حملات طرق الأبواب منها رسائل المشاركة في تنمية الأسرة المصرية بالإضافة إلى تعريف السيدات بأهم المشروعات والخدمات التي تقدم من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومخاطر الزيادة السكانية والزواج المبكر وغيره.

وأشارت إلى أن رائدات المجلس القومي للمرأة يتابعون تنفيذ الحملة داخل القرى ويحاولون قدر الإمكان أن يوصلوا جميع الرسائل الخاصة بالمشروع القومي لتنمية المرأة المصرية إلى المواطنين.

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