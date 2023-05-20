السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس تضامن النواب: تخصيص 270 مليونًا لصندوق "قادرون باختلاف" فى موازنة العام الجديد

عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن موازنة صندوق قادرون باختلاف للعام المالي 2023/2024 تقدر بـ270 مليونًا و38 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم السبت بحضور الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي.

وأضاف القصبي أن موازنة قادرون باختلاف هي الأولى التي يتم تطبيقها، حيث تم إدراجها ضمن موازنة العام المالي 2023/2024، مشيرًا إلى أن قانون صندوق قادرون باختلاف صدر في عام 2022، ومن ثم أول موازنة له تم إدراجها في العام المالي الجديد.

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية 2023

ضبط رجل أعمال بالشيخ زايد يصنع أعلافًا حيوانية من القمح

إحالة جمال اللبان و5 آخرين للمحاكمة الجنائية

صاحب تمثال الأم وابنها بالمنيا جورج ألبيرت: النحت مهنتى وأعلم نفسى من خلال الإنترنت

رئيس الوزراء: تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع الطاقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى