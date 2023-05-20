رئيس تضامن النواب: تخصيص 270 مليونًا لصندوق "قادرون باختلاف" فى موازنة العام الجديد

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن موازنة صندوق قادرون باختلاف للعام المالي 2023/2024 تقدر بـ270 مليونًا و38 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم السبت بحضور الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي.

وأضاف القصبي أن موازنة قادرون باختلاف هي الأولى التي يتم تطبيقها، حيث تم إدراجها ضمن موازنة العام المالي 2023/2024، مشيرًا إلى أن قانون صندوق قادرون باختلاف صدر في عام 2022، ومن ثم أول موازنة له تم إدراجها في العام المالي الجديد.