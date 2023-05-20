لو فاتك الترند|تفاصيل زيارة سلطان عمان إلى مصر.. ودعوى قضائية لوقف إعدام قاتل نيرة أشرف

تصدرت مجموعة من الأخبار الترند على محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وتنوعت بين الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

سفير عمان بالقاهرة يكشف تفاصيل زيارة السلطان هيثم لمصر

أكد السفير العماني لدى القاهرة، عبدالله بن ناصر الرحبى، السبت، أن السلطان هيثم بن طارق يهتم بالعلاقات مع الشقيقة مصر، وذلك لأن البلدين يمتلكان رؤى واحدة وموقفًا مشتركًا تجاه القضايا العربية.. للمزيد اضغط هنا.

السعودية تحظر دخول حاملى تأشيرات الزيارة خلال موسم الحج

أعلنت شركة مصر للطيران عن إرسال تعليمات لجميع شركات السياحة ووكلاء السفر بعدم إصدار تذاكر أو قبول أي راكب يحمل تأشيرة زيارة بجميع أنواعها على الرحلات المتجهة إلى جدة/ المدينة، اعتبارًا من 30 مايو الجاري وحتى 28 يونيو المقبل، وفقًا للتعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني السعودي.. للمزيد اضغط هنا.

دعوى قضائية بمجلس الدولة لوقف إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف

قدم محام، وكيلًا عن أسرة محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والمحكوم عليه بالإعدام شنقًا، مذكرة طعن إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف حكم الإعدام.. للمزيد اضغط هنا.

فناربخشة يصدر بيانًا بشأن واقعة "البصق على تريزيجيه" (فيديو)

علق نادي فناربخشة التركي، في بيان رسمي اليوم، على بيان نظيره طرابزون سبور بخصوص واقعة لاعبه ساميت أكايدين ضد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأخير.. للمزيد اضغط هنا.

شقيق الفنان الراحل سمير غانم يُحيي ذكراه الثانية أمام مقبرته

أحيا حسام غانم، شقيق الفنان الراحل سمير غانم، الذكرى الثانية لأخيه من مقابر الأسرة.

وحرص حسام غانم على التواجد صباح اليوم، ونشر فيديو عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" تحدث فيه عن شقيقه الراحل.. للمزيد اضغط هنا.

موجة حارة جديدة.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

شهدت البلاد خلال الآونة الماضية تقلبات في الحالة الجوية للطقس، وهو الأمر الذي يشغل بال الكثير من المواطنين، خاصة الذين ينتهون من عملهم ليلًا، ولا يعلمون ما الذي يجب ارتداؤه خلال هذه الفترة، لذا يبحث الكثير عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة لتحديد وجهتهم.. للمزيد اضغط هنا.