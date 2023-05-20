فناربخشة يصدر بيانًا بشأن واقعة "البصق على تريزيجيه" (فيديو)

علق نادي فناربخشة التركي، في بيان رسمي اليوم، على بيان نظيره طرابزون سبور بخصوص واقعة لاعبه ساميت أكايدين ضد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأخير.

وأصدر طرابزون سبور بيانًا يدين فيه واقعة “بصق” اللاعب على تريزيجيه أثناء سجود الأخير بعد هدفه في مرمى فناربخشة، في اللقاء الذي خسر فيه طرابزون بثلاثية مقابل هدف.

وبعده بدقائق أصدر فناربخشة بيانًا ينفي فيه هذه الواقعة، بجانب بيان آخر للاعب التركي: "تم عقد لقاء مع لاعب كرة القدم لدينا حول الفيديو ذي الصلة الذي جاء إلى جدول الأعمال في وقت متأخر من أمس، وأوضح لاعب كرة القدم لدينا بوضوح أن الحادثة لم تكن كما انعكست بالضبط، وأن الجمهور تم التلاعب به وخداعه من خلال زاوية الكاميرا".

وأضاف: "في واقع الأمر، من المفهوم بوضوح (لكل عين ترى) أن الموضوع لا علاقة له بالبصق على اللاعب من زوايا مشاهدة مختلفة".

وأتم: "نقدم البيان الذي أدلى به لاعب كرة القدم لدينا ساميت أكايدين، على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم، إلى الجمهور؛ نحن ندين هذا النهج التمييزي والمتحيز لنادي طرابزون سبور ، والذي هو أبعد ما يكون عن نهج الصداقة والحب والاحترام للرياضة، والذي يستهدف بشكل غير عادل لاعب كرة قدم، فيما يتعلق بأجندة زائفة وكاذبة تشكلت من خلال صورة متلاعبة”.

بينما جاء بيان لاعب فناربخشة كالآتي: "إنني أدين المزاعم اللا أخلاقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق التلاعب بحركتي، وهو جزء من عادة الرياضي، أشير إلى الله الذين يحاولون تلويث المنافسة في كرة القدم والإنسانية بمثل هذا الافتراء، بالنهج الرخيص لوسائل التواصل الاجتماعي".