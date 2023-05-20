السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شقيق الفنان الراحل سمير غانم يُحيي ذكراه الثانية أمام مقبرته

سمير غانم
سمير غانم

أحيا حسام غانم، شقيق الفنان الراحل سمير غانم، الذكرى الثانية لأخيه من مقابر الأسرة.

وحرص حسام غانم، على التواجد صباح اليوم ونشر فيديو عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" تحدث فيه عن شقيقه الراحل.

وقال:"صباح الخير.. النهارده الذكرى السنوية الثانية لوفاة حبيبي وروح قلبي وصديقي وأبويا حبيبي الأستاذ سمير غانم، حبيبي يا أخويا عاوز أقول لك وحشتنا أوي وعمرنا ما نسيناك ولا يوم ودايما بدعي لكم بالرحمة وطبعا أنتم أكيد في حتة حلوة أوي أوي أوي، أنت والوالد والوالدة وسيد وكل اللي هنا موجودين ف يالمكان ده ألف رحمة ونور تنزل عليكم".

وتابع شقيق النجم الراحل:“أحب أخص بالذكر أخويا وحبيبي الاستاذ محمد ثروت اللي هو عمره ما نسي ودايما في زيارة سمير”. 


 

حسام غانم الفنان الراحل سمير غانم سمير غانم الذكرى الثانية الفنان

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