السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

توقيع 6 اتفاقيات.. سفير عمان بالقاهرة يكشف تفاصيل زيارة السلطان هيثم لمصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد السفير العماني لدى القاهرة عبدالله بن ناصر الرحبى، السبت، أن السلطان هيثم بن طارق يهتم بالعلاقات مع الشقيقة مصر، وذلك لأن البلدين يمتلكان رؤى واحدة وموقفًا مشتركًا تجاه القضايا العربية.

وأوضح السفير العماني خلال مؤتمر صحفي عقدته السفارة اليوم، أن زيارة السلطان هيثم إلى مصر غدًا ستكون زيارة تاريخية فهي بمثابة فصل جديد في مسار العلاقات المصرية العمانية.

وكشف السفير العماني عن وجود ٦ اتفاقيات سيتم توقيعها خلال الزيارة بين البلدين، مضيفًا: "نأمل من الجانب المصري الانتهاء من الملاحظات حولها ونأمل في العمل مع مصر في مجال الطرق والطيران".

وشدد عبدالله بن ناصر الرحبي على أن زيارة السلطان هيثم بن طارق الأولى لمصر على رأس وفد رفيع، زيارة تاريخية، خاصة وأن الزيارة تأتي بعد القمة العربية الـ32 في جدة. 

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "ننظر لهذه الزيارة بكل الأمل نحو انطلاقة جديدة وفتح فصل جديد في العلاقات التاريخية والعميقة مع جمهورية مصر العربية، والتي استمرت منذ عصر الفراعنة إلى الآن، لأن كلا البلدين يجمعهم تاريخ عظيم وممتد وحظيت علاقتهما  بتواصل مستمر على مر العصور".

وأوضح الرحبي أنه في زمن التكتلات الاقتصادية العربية والعالمية، هناك جهود واتفاقيات وتحديدات أمام البلدين الشقيقين، كذلك هناك العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية بين البلدين وسيتم دعمها.

وقال السفير العماني إنهم يأملون حل كل الخلافات السياسية الموجودة بين الجانب العربي والإيراني، وأن يكون هناك حوار بين البلدان العربية وعدم التدخل في شئون الآخرين وترك الشعوب لتقرر ماذا تريد.

القاهرة مصر الرحبى العربية هيثم بن طارق السفير العماني

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