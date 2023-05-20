السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موجة حارة جديدة.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت البلاد خلال الآونة الماضية تقلبات في الحالة الجوية للطقس، وهو الأمر الذي يشغل بال الكثير من المواطنين، خاصة الذين ينتهون من عملهم ليلًا، ولا يعلمون ما الذي يجب ارتداؤه خلال هذه الفترة، لذا يبحث الكثير عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة لتحديد وجهتهم.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهئية العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته البلاد في اليومين الماضيين، مؤكدة أن البلاد ستظل تشهد حالة من التقلبات، وسترتفع درجات الحرارة بداية من غدٍ الأحد.

وتابعت الدكتورة منار غانم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بداية من الغد في الصباح الباكر، وسيكون الطقس حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على السواحل الشمالية".

وأضافت: "كما أن الطقس سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع وجود شبورة صباحية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد".

ولفتت إلى أن البلاد سيكون فيها موجة جديدة من الارتفاع في درجات الحرارة، تستمر حتى الأربعاء المقبل بداية من غدٍ الأحد.

طقس غدٍ الأحد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

طقس الإثنين المقبل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 30.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24

الأحوال الجوية الهئية العامة للأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم الدرجة العظمي العامة للأرصاد الجوية القاهرة الكبرى والوجه الطقس حار الطقس المتوقع

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض.. ورئيس الشعبة يكشف لـ"الدستور" الأسباب

وزير التعليم يعلن نظام امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من العام المقبل

"الرى": خطة استثمارية لتنفيذ مشروعات قومية لمواجهة التحديات المائية

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ختام حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لإزالة التعديات في بني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى