موجة حارة جديدة.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

شهدت البلاد خلال الآونة الماضية تقلبات في الحالة الجوية للطقس، وهو الأمر الذي يشغل بال الكثير من المواطنين، خاصة الذين ينتهون من عملهم ليلًا، ولا يعلمون ما الذي يجب ارتداؤه خلال هذه الفترة، لذا يبحث الكثير عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة لتحديد وجهتهم.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهئية العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته البلاد في اليومين الماضيين، مؤكدة أن البلاد ستظل تشهد حالة من التقلبات، وسترتفع درجات الحرارة بداية من غدٍ الأحد.

وتابعت الدكتورة منار غانم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بداية من الغد في الصباح الباكر، وسيكون الطقس حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على السواحل الشمالية".

وأضافت: "كما أن الطقس سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع وجود شبورة صباحية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد".

ولفتت إلى أن البلاد سيكون فيها موجة جديدة من الارتفاع في درجات الحرارة، تستمر حتى الأربعاء المقبل بداية من غدٍ الأحد.

طقس غدٍ الأحد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

طقس الإثنين المقبل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 30.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24