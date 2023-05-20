السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أنشيلوتي: الخروج من دوري الأبطال مؤلم وعقدي مع ريال مدريد يمتد حتى 2024

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن أن فريقه جاهز لمواجهة نظيره فالنسيا، مشيرًا إلى أنه يطمح لإنهاء الموسم بشكل جيد، خاصة بعد توديع منافسات دوري أبطال أوروبا.

وسيحل ريال مدريد ضيفًا على فالنسيا، مساء غدٍ الأحد، على ملعب (ميستايا)، في إطار الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، قبل المباراة: "الفريق جاهز، لدينا كل اللاعبين متاحين ومشاعرنا طيبة. لدينا فرصة للقيام بالأمور بشكل صحيح وإنهاء الموسم بشكل جيد".

وأضاف: "غداً سألعب أفضل تشكيلة ممكنة. الفريق في حالة جيدة من الناحية البدنية".

وبشأن تقييمه للموسم الحالي، قال المدرب الإيطالي: "لقد كان موسمًا جيدًا لكنه كان من الممكن أن يكون أفضل".

وعن الخروج من الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، أمام مانشستر سيتي، قال أنشيلوتي: "الإقصاء من دوري الأبطال مؤلم، خاصة أن الفريق كان قريبًا من خوض نهائي آخر".

وأضاف: " لقد تناقشنا حول مباراة يوم الأربعاء (ضد السيتي) وعن الموسمين الماضيين. وسنواصل المضي قدماً في القيام بالأمور بشكل جيد".

وتحدث كارلو أنشيلوتي، عن مستقبله مع النادي الملكي، حيث قال: "مستقبلي؟ كل يوم نفس الأمر. لدي المزيد من الحماس والرغبة في القيام بعمل أفضل هنا".

وعن احتمالية انتقاله لتدريب منتخب "راقصي السامبا"، قال أنشيلوتي: "تدريب البرازيل؟ لدي عقد حتى عام 2024 وأريد أن أوفي به".

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