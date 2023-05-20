غدا.. "تضامن النواب" تناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذو الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، غدًا الأحد، 3 اجتماعات بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.

يناقش الاجتماع الأول مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024-2023 فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي، بقطاع الحماية الاجتماعية، ومديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات ويحضرة ممثلى وزارات التضامن الاجتماعىى التنمية المحلية والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

ويناقش الاجتماع الثانى مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024-2023 فيما يخص صندوق قادرون باختلاف، ويحضرة ممثلي وزارات التضامن الاجتماعى، والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

ويناقش الاجتماع الثالث مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024-2023 فيما يخص الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى.